Галантернику не вручали подозрений и он отсутствует в базах Интерпол: адвокат бизнесмена опровергла заявления НАБУ

Владимир Галантерник не является подозреваемым лицом, не скрывается от следствия и не находится в базах Интерпола, поэтому решение ВАКС по заочному расследованию в отношении него – необъективно и предвзято.

Об этом заявила адвокат бизнесмена, управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк.

Детективы НАБУ были должным образом проинформированы о месте нахождения Владимира Галантерника в Лондоне и его регистрации в Израиле, и, несмотря на это, стали по почте рассылать подозрения на не имеющие отношения к нему адреса в Украине, сообщила адвокат.

"Во-первых, защита в суде аргументированно доказала, что Владимир Галантерник не имеет статуса подозреваемого, поскольку сообщения о подозрении ему вручены не были. Правоохранительные органы были должным образом уведомлены о месте пребывания нашего Клиента еще 05.10.2021 (до момента вынесения подозрения), когда НАБУ официально предоставила всю необходимую информацию о месте жительства Владимира Галантерника на территории Великобритании и о пребывании на консульском учете в Израиле, несмотря на это, подозрения представители НАБУ направили на непонятные адреса в Украине, к которым наш Клиент вообще не имеет никакого отношения.

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Во-вторых, данных о Владимире Галантернике не было и нет в базах данных Интерпола, а детективы НАБУ не имеют полномочий объявлять человека в международный розыск, так что информация о таком объявлении в розыск недостоверна", – пояснила адвокат Ольга Просянюк.

Наличие у детективов НАБУ официальной информации о местонахождении Галантерника исключает основания полагать, что он скрывается от следствия, добавила она.

"Владимир Галантерник с семьей уже длительное время проживает в Лондоне. Детективам это доподлинно известно и ничто не мешало совершать какие-либо следственные действия с учетом этой информации. Но детективы настойчиво игнорируют все предоставленные Клиентом и Защитой сведения, манипулируют общественным мнением, распространяя заведомо ложную информацию и предоставляют суду неподтвержденные и собранные с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства данные и так называемые обоснования своей позиции", – подчеркнула адвокат.

Ольга Просянюк отметила, что уже на этом этапе следствия видится неспособность НАБУ действовать в правовом поле и соблюдать процессуальный порядок, поэтому решение Высшего антикоррупционного суда, которым разрешено заочное следствие в отношении Владимира Галантерника, является "безосновательным, необъективным, предвзятым и, вероятнее всего, политически мотивированным".