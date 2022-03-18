"Гадяцкое сафари" продолжается: в Полтавской области тероборона отобрала у оккупантов уже более 10 танков

На севере Полтавщины проходят бои с российскими оккупантами. Местные охотники, ищущие в лесах беглых захватчиков, уже успели отобрать у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику.

Об этом рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, говорится на сайте Полтавской областной военной администрации. Отмечается, что часть техники, отобранной у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.

"На севере области происходят бои с российскими оккупантами, речь идет об ахтырском направлении. Кроме того, продолжается так называемое "гадячское сафари" – охотники уже не только с ружьями "охотятся", но и отобрали у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Ее передали Вооруженным силам Украины, отремонтировали и она уже работает на нашу армию", – сказал Лунин.

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Он также отметил, что в медучреждениях области проходит лечение более 500 украинских военных, раненых в боях на Сумщине и Харьковщине.

По словам Лунина, в ряды терробороны области привлечены около 15 тысяч человек.

"Кто не попал в Вооруженные силы, в том числе и ТрО, должны продолжить работать. Экономический фронт также очень важен. Полтавщина сейчас тыловая область, поэтому должны здесь обеспечить эффективную работу экономики", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, все больше жителей Полтавщины ставят свои подписи под обращением к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной. Уже собрано более 200 тысяч подписей. Для сбора подписей волонтеры работают в каждой общине Полтавщины. Кроме того, подписи можно поставить на пунктах сбора гуманитарной помощи и местных советах.

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