Фото украинского флага в российской армии времен Первой мировой показали в сети

Историки показали в сети уникальное фото украинского флага со знаковыми словами времен Первой мировой войны.

Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Она датирована 1917 годом.

"Украинский флаг со словами: "Да здравствует Свободная Украина". Митинг солдат 3-й российской армии на Западном фронте, осень 1917 года", – отметили авторы публикации.

Известно, что события, запечатленные на этом кадре, происходили в Беларуси. Кроме украинского, на демонстрации также выделялся еврейский флаг со Звездой Давида. На фотографии указано, что она является частью коллекции Алексея Шереметьева.

Напомним, ранее в сети показали фото раритетного плаката борцов за свободу Украины, датированного 1938 годом. Его авторами были патриоты Карпатской Украины. На нем изображен мальчик, который идет с отцом за руку и показывает ему герб Украины в лучах солнца, блики которого похожи на сокола.

Кроме того, иллюстрация подкреплена сильным проукраинским текстом. В нем людей призывают не быть рабами и слугами, а самым властвовать на своей земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани поделился фото листовок, распространявшихся среди украинцев перед распадом СССР. В них с одной стороны призывали бороться за собственное независимое суверенное государство и не способствовать сохранению тоталитарной империи, а с другой – к образованию нового объединения с другими советскими странами.