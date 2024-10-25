Фонд Вадима Столара инициировал бесплатое УЗИ в Киеве для женщин-льготников

Благотворительный фонд Вадима Столара вместе со столичной клиникой Adonis ко Всеукраинскому дню борьбы с заболеванием раком молочной железы инициировал проведение ультразвуковой диагностики для женщин, пострадавших от войны.

В Фонде системно организуют бесплатные исследования для украинцев. На этот раз пройти обследование для выявления риска заболевания приглашают женщин из семей, потерявших близкого человека во время боевых действий, или чье жилье было уничтожено, а также вынужденных переселений. Узнать детали и подать заявку на участие в чекапе можно на сайте Фонда.

"Женское здоровье особенно хрупкое и нуждается в постоянном внимании, но многие из нас во время войны откладывают заботу о себе на потом. Мы же стремимся, чтобы каждая женщина, независимо от обстоятельств, имела возможность позаботиться о себе сейчас, потому что, к сожалению, существует много проблем со здоровьем, на которые нужно реагировать безотлагательно", – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Отметим, что Фонд уже не в первый раз организует медицинские чекапы для пострадавших от войны. В частности, ранее проводились бесплатные исследования крови для переживших оккупацию жителей Киевщины, УЗИ для женщин ВПЛ и профилактические исследования для детей льготных категорий. Общий охват диагностических проектов Фонда – более 500 граждан.

Напомним, что кроме поддержки физического здоровья украинцев Фонд Вадима Столара реализует ряд инициатив, направленных на улучшение психоэмоционального состояния пострадавших от войны людей.