Фонд Рината Ахметова запустил цикл онлайн-трансляций для психологической помощи жителям Донбасса

В рамках уникального проекта Музей "ГолосаМирных" Фонд Рината Ахметова запустил цикл онлайн-трансляций с целью оказания психологической помощи мирным жителям Донбасса. Эксперты проекта – квалифицированные психологи, прошедшие обучение Фонда по курсу "Травма войны". Первый эфир состоялся 19 августа и был посвящен теме "Как пережить кризис и начать жизнь с нуля". Экспертом трансляции "Преодолеть. Помогает психолог"стала психолог и психотерапевт Алена Лукьянчук.

– Есть кризис, с которым можно самостоятельно справиться, но есть такой, с которым нам самим справиться сложно. Пандемия и военные действия – это большой кризис, высокоинтенсивный и длительный. Потому что мозгами, мыслями, эмоциями нам очень сложно это преодолеть. Если у нас достаточно эмоционального ресурса, поддержки в нашем окружении – это хорошо. Но если мы с этим справиться не можем – человек одинок, нет близких и друзей, пожилой, у него нет здоровья, работы и тревога непреодолима – тогда нужна помощь психолога, – отметила Алена Лукьянчук.

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Фонд Рината Ахметова оказывает психологическую помощь жителям Донбасса с 2014 года. Обучение по курсу "Травма войны" прошли 250 психологов. За более чем 6 лет поддержку в исцелении от тревоги, страхов, тяжелых воспоминаний, вызванных вооруженным конфликтом, а также от их последствий получили более 60 тыс. жителей востока страны. Это люди разного возраста, многие – из социально незащищенных групп населения.

– Одна из задач направления "Преодолеть. Помогает психолог" – выявить связь между событиями, связанными с вооруженным конфликтом, и отложенным эффектом от травмы войны в виде психосоматических проявлений, эмоциональных расстройств, бессонницы, и помочь мирным жителям справиться с тревожными состояниями и психологической нестабильностью, – рассказала Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда.

Во время прямых трансляций "Преодолеть. Помогает психолог" зрители могут задавать волнующие их вопросы и получать на них ответы. Запланировано, что эксперты будут поднимать темы, касающиеся ограничений, связанных с пандемией, последствий COVID-19, тяжелыхчувств и переживаний, возникших вследствие событий на востоке страны у людей из Донецкой и Луганской областей и переселенцев.

Чтобы понять, нужна ли вам психологическая помощь, можно пройти тест на сайте Фонда Рината Ахметова.

Вы также можете обратиться за помощью к психологам Фонда по телефону горячей линии: 0800509001.

Проект Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это безопасное, доверительное пространство, где жители Донбасса могут рассказать о пережитом ими ради будущего, ради мира. В Музее уже собраны более 2000 таких историй. Чтобы ознакомиться с ними, а также оставить свою, перейдите по ссылке.