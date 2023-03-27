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Фонд Рината Ахметова вызвался помочь пострадавшим в результате ракетных обстрелов Славянска
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате российского обстрела Славянска, произошедшего 27 марта.
Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи.
Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.