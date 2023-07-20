Фонд Рината Ахметова вызвался помочь пострадавшим в результате обстрелов Николаева и Одессы

Враг в очередной раз нанес массированные удары по жилым кварталам и гражданским объектам украинских городов. 19 и 20 июля россия обстреляла ракетами Одессу, ранив по меньшей мере десять человек, среди которых один ребенок. 20 июля захватчики атаковали Николаев — в результате обстрела города пострадало по меньшей мере девятнадцать человек, среди них также ребенок.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этих атак. А именно:

- лечение;

- реабилитация;

- психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).