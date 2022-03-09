Фонд Рината Ахметова собрал первую партию продуктов для Киева

Первые 10 тысяч продуктовых наборов для Киева формируют на распределительном центре в Киеве. Помощь готовит Фонд Рината Ахметова.

В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов. В состав набора войдут продукты питания первой необходимости, в частности: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо.

Продуктовые наборы Фонд передаст Гуманитарному штабу Киева, а помощь для жителей будет распределена через управление социальной защиты населения. Приоритетные категории – пожилые люди и люди с инвалидностью. Первую партию помощи получат жители Святошинского района.

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Напомним, что за тринадцать дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн. грн помощи для Украины и украинцев. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.