Фонд Рината Ахметова провел третью онлайн-конференцию для медиков, посвященную борьбе с коронавирусом

Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели третью онлайн-конференцию для врачей, которые противостоят эпидемии коронавируса. Участниками обсуждения темы "COVID-19: что изменилось за год" сталиоколо тысячи медиков со всей Украины.

– Украина демонстрирует один из лучших показателей в Европе по борьбе с недугом и занимает 36 место по уровню смертности. За этой цифрой – тысячи спасенных жизней украинцев. Но борьба продолжается, и мы должны встретить третью волну пандемии максимально подготовленными. И потому такие встречи, как сегодня, крайне важны, – сказал глава МОЗ Максим Степанов в видеообращении к участникам конференции.

Директор Департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова проинформировала, что Ринат Ахметов выделил более 300 миллионов гривен на помощь стране в борьбе с COVID-19.

– Онлайн-конференции – часть масштабного проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине", в рамках которого опорные государственные больницы во всех регионах получили 155 кислородных концентраторов, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Для 633 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода. Ключевым элементом помощи Фонда стали 205 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украине за время пандемии. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом, – рассказала Юлия Ершова.

Главными спикерами третьей конференции выступили такие известные эксперты, как президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Сергей Крамарев, руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук и заведующий отделением анестезиологии Института нейрохирургии им. А. П. Ромаданова Максим Пилипенко.

– Во многих регионах места для инфицированных заполнены на 90-100%. Проблема не решена, и необходимо искать пути ее решения. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие поможет специалистам лучше лечить наших пациентов, ‒ подчеркнул Сергей Дубров.

По мнению заведующего кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Сергея Крамарева, украинские медики приобрели новый опыт за прошедший год:

– За прошедший год мы много чему научились. И, можно сказать, перестали бояться этой инфекции. Думаю, что перспективы борьбы с ней есть и законы эпидемиологии победят. Любая инфекция заканчивается.

Участники обсудили вопросы, которые сегодня наиболее волнуют и интересуют украинских медиков. Среди них кислородная терапия при COVID-19 и ранняя реабилитация больных с тяжелой респираторной недостаточностью вследствие короновирусной инфекции. Также медики обговорили темы постковидного синдрома и вакцинации от COVID-19.