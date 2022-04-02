Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям столицы

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева. Гуманитарная помощь поступила в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания, а также в терцентр соцзащиты Днепровского района.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Это уже второй этап помощи Фонда жителям Киева.

Приоритетные категории получателей помощи – переселенцы из горячих точек Киевской области, люди с инвалидностью и пожилые люди, многодетные семьи и семьи, которые потеряли кормильца (остались без доходов) из-за военных действий.

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Напомним, ранее жители Киева уже получили 20 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.