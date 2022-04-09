Фонд Рината Ахметова продолжает помогать жителям оккупированного Мангуша

Фонд Рината Ахметова благодаря помощи местных волонтеров передал уже вторую партию гуманитарной помощи жителям Мангуша (Донецкая область).

Это продуктовые наборы, в которых мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. В общей сложности продуктовые наборы от Фонда уже получили 27 тысяч жителей Донецкой области. В частности, более 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова сегодня приехали в Краматорский район.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.