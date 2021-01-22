Фонд Рината Ахметова передал украинским врачам более 1000 единиц лабораторного и медоборудования

Пандемия коронавируса свирепствует около года и не спешит идти на спад. Ежедневно в Украине заболевают тысячи людей, 20% инфицированных нуждаются в кислородной терапии или искусственной вентиляции легких. Дефицит медтехники, необходимой для спасения жизни и здоровья тяжелых пациентов, в больницах Украины помогает ликвидировать бизнес. Крупнейший вклад в помощь медикам внес Фонд Рината Ахметова, передавший в опорные медучреждения более 1000 единиц лабораторного и медицинского оборудования. Поддержка государственного здравоохранения продолжилась и в новом году.

Недавно аппарат ИВЛ высокого класса получила и больница № 18 Киева.

- Хочу сказать большое спасибо Фонду Рината Ахметова от лица коллектива больницы и ее пациентов. Аппарат ИВЛ такого класса позволит оказывать полноценную качественную помощь нашим пациентам, больным коронавирусом. Огромная благодарность, - сказала и.о. директора больницы №18 Людмила Пилипченко.

Это 205-й аппарат ИВЛ, переданный государственным медицинским учреждениям в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонда Рината Ахметова.

– Почти год назад, когда мир только узнал о коронавирусе, Ринат Ахметов первым пришел на помощь государственной системе здравоохранения. Он выделил 300 миллионов гривен на обеспечение основных потребностей медиков опорных больниц. Для реализации проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" были объединены все ресурсы – Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и других активов SCM. В условиях строжайшего дефицита Фонд сумел закупить и передать медикам высокотехнологичное медицинское оборудование и расходные материалы. Это 337 тысяч экспресс-тестов, свыше 200 тысяч средств индивидуальной защиты, более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Пациенты государственных медучреждений также остро нуждались в кислородном оборудовании, которое способствует их быстрому выздоровлению, уменьшает количество осложнений и улучшает качество лечения. Для многих больных коронавирусом кислород – главное лекарство. Поэтому Фонд учел и эту потребность. Только в декабре 2020 года совместно с банком ПУМБ больницам во всех регионах передано 140 кислородных концентраторов, – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Большая часть оборудования поступает в клиники малых городов, где его дефицит ощущается особенно остро.

– У нас около 40% аппаратов отработали свой ресурс и морально устарели, – говорит начальник управления здравоохранения Николаевской областной администрации Павел Георгиев. Картина актуальная для многих регионов. В больнице Владимир-Волынского медицинского объединения некоторым устройствам более 15 лет.

Антин Шувар работает здесь врачом в отделении реанимации. Рассказывает, как обрадовался, когда медучреждению подарили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова:

– Было такое, что человек задыхался. У него была такая одышка, что мы думали: уже все, никак… Но просто, приложив маску, ты видишь, как человек "раздыхается". Аппараты ИВЛ дают время людям преодолеть, пережить критический период.

– Хочу поблагодарить Рината Леонидовича и Фонд Рината Ахметова за замечательный аппарат, — сказал Юрий Погуляйко, председатель Волынской областной администрации. Чиновник сам недавно переболел коронавирусом и знает, насколько это тяжелое заболевание.

Проект Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" не имеет аналогов в стране. Он стал самой большой, системной и масштабной частной инициативой, направленной на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – это не только экспресс-тесты, защитные костюмы или аппараты ИВЛ. Это еще и несколько национальных образовательных онлайн-проектов: вебинары для врачей, работающих с аппаратами ИВЛ, сериал для учителей, привыкающих к дистанционному образованию, диджитал-физкультура для детей, которые из-за карантинных ограничений вынуждены проводить много времени дома.