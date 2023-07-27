Фонд Рината Ахметова поздравил медиков Украины с профессиональным праздником

В этом году День медицинского работника впервые отмечает 27 июля. Поздравлять медиков – добрая традиция Фонда Рината Ахметова. По случаю праздника Фонд посетил с подарками десять государственных больниц Украины в Николаеве, Днепре, Краматорске, Константиновке, Славянске, Никополе, Херсоне и Харькове.

Видео дня

Медицинские работники Украины смело бьются на собственной передовой: спасают, лечат, восстанавливают здоровье людей. Для поддержки медиков Фонд подарил больницам современные кофеварки, запасы кофе и кулеры для воды, а также медицинскую одежду.

Областная клиническая больница имени И. И. Мечникова в Днепре с 2014 года оказывает медицинскую помощь раненым. Но такого количества случаев, как после 24 февраля 2022, до этого персонал не видел. Самые тяжелые пациенты поступали и продолжают поступать именно в эту больницу каждый день и ночь. Фонд посетил заведение по случаю праздника.

"Это наш медицинский фронт, мы его должны держать до самой Победы и мы будем это делать. Мы все работаем на один результат — на Победу, будем праздновать ее вместе. Спасибо Фонду Рината Ахметова, вы сегодня дарите нам кофемашину, это будет помощь для восстановления психологического состояния медицинского персонала", - отмечает Александр Толубаев, заместитель медицинского директора по оказанию экстренной медицинской помощи Областной клинической больницы имени И. И. Мечникова, Заслуженный врач Украины.

В Николаевской городской больнице скорой помощи работает 40 Заслуженных врачей Украины и 5 Заслуженных работников здоровья. Фонд посетил коллектив с подарками.

"У каждой профессии должен быть особый день для чествования ее представителей как специалистов. У нас есть свой праздник, благодаря которому мы даем понять молодежи, что это важная профессия, а уже пожилым медицинским работникам — что они выбрали правильную профессию. Это своеобразный результат того, что мы сделали, могли и можем сделать. Это побуждает нас развиваться и становиться лучше", - делится Александр Демьянов, директор Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи, Заслуженный врач Украины.

В первые месяцы полномасштабной войны медики больницы в Николаеве несли такую нагрузку, на которую не рассчитано заведение, но выдержали все вызовы.

"Работа частично спасала, ты в нее погружался и меньше думал о том, что происходит вокруг. Но да, было страшно — я нормальный человек, который боится за свою жизнь... Я очень горд, что кто-то ценит нашу работу. Это подбадривает, добавляет мотивацию", - вспоминает тяжелые дни Дмитрий Федоренко, врач-анестезиолог, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Николаевской городской больницы скорой медицинской помощи, отмеченный Орденом за мужество III степени.

Украина объединяется в борьбе с врагом и поддержке тех, кто нуждается в ней больше всего. Медики страны ежедневно спасают жизнь и здоровье людей. Фонд поддерживает медицинских работников и самых незащищенных украинцев - с 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.