Фонд Рината Ахметова поможет пострадавшим от удара оккупантов по Запорожью

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим от удара по Запорожью 12 июля

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В среду, 12 июля, российские войска атаковали Запорожье с воздуха. По последним данным, в результате падения взрывоопасного объекта ранения получили по меньшей мере 21 человек, из них восемь - дети.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этой атаки. А именно:

- лечение;

- реабилитация;

- психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу).