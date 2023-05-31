Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией раненых супругов из Краматорска

Светлана Гетьманская и Роман Романенко - супруги из Краматорска. 2 февраля 2023 года муж и жена попали под страшный обстрел прямо на улице родного города. Получили многочисленные тяжелые ранения. После лечения в Днепре и Львове супругов ждет реабилитация, организованная Фондом Рината Ахметова.

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Накануне 1 февраля ракета "Искандер" разрушила целый подъезд одного из домов в Краматорске. А уже в полдень на следующий день город подвергся очередной атаке. Были повреждены 16 домов, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили. Тогда пострадали шесть человек.

"Мама попросила меня сходить в аптеку за лекарством. Муж предложил прогуляться туда вдвоем. Мы только зашли за пятиэтажку, как все вдруг начало взрываться и гореть. Мужчину отбросило взрывной волной. Вся моя белая куртка была в крови. Я начала кричать, и звать на помощь", - рассказывает Светлана в больнице.

Тяжелораненые супруги привезли в больницу. У обоих сильно пострадали ноги. У Романа обломками были пробиты легкие, его пришлось срочно оперировать — и это, к сожалению, было не последнее хирургическое вмешательство, которое пришлось выдержать. Далее их доставили в Днепр, а затем и во Львов.

Фонд Рината Ахметова отозвался на призыв Светланы и Романа о помощи с реабилитацией после ранений. Супруги преодолевают нелегкий путь к выздоровлению и верят в то, что в родном городе снова будет царить мир.

"Верим, что в Краматорске будет все хорошо. Что вернется мир в наш золотой, красивый, самый лучший город", - говорит Светлана, едва сдерживая слезы.

Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - его архив уже насчитывает более 70 000 историй жителей Украины, пострадавших от войны. Смотрите и слушайте по ссылке.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых районов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь.

Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.