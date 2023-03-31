Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией 13-летнего Тимофея, пострадавшего из-за ракетной атаки РФ

В одном из закарпатских санаториев идет реабилитационный курс. Фонд Рината Ахметов организовал его для мальчиков и девочек, пострадавших от последствий российской агрессии.

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В курсе, реализованном в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей", принял участие и 13-летний Тимофей.

До полномасштабного вторжения россии он жил в селе Степное Донецкой области. Однажды во двор его дома прилетела вражеская ракета. Парень получил ранение. После продолжительного лечения семья перебралась в Запорожье.

"Я люблю плавать. Поэтому мне очень понравился в санатории бассейн. А еще соляная комната, ингаляции и доска Евминова", - говорит Тимофей.

"Я очень благодарна. И персоналу санатория, и каждому человеку, который организовывал эту поездку. Также я очень благодарна Ринату Леонидовичу, что пострадавшие дети имеют возможность пройти такое лечение", — добавляет его мама Екатерина.

Проект продолжается: в нем могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и одного сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации, которые будут зависеть от диагноза и рекомендаций после полного обследования ребенка.

Оставить заявку можно по ссылке.

Подробности и уточнения – по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Всего в рамках проекта курсы реабилитации прошли 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.