Фонд Рината Ахметова помог будущим родителям из Запорожья, в дом которых попала ракета

Анна и Юрий Федирко — молодая семья из Запорожья, которая ждет ребенка. После попадания ракеты в их дом пара провела под завалами более трех часов: во тьме и мартовском холоде. К счастью, беременность Анны удалось сберечь. Очень тяжелые травмы получил Юрий. В этом месяце супруги завершили курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санатории в Закарпатье.

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"Среди основных процедур, которые Юрий принимал, - грязелечение, потому что оно улучшает трофику мышц, кровообращение, уменьшает болевые ощущения. Различные виды ванн - как для нервной системы, так и для опорно-двигательного аппарата. Термальный бассейн, имеющий противовоспалительное и обезболивающее действие. Лечебный и восстановительный массаж. Посещал психолога", — рассказала Снежана Чеботарева, главный врач санатория "Боржава".

Пара прошла курс в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Лечение и реабилитация раненых взрослых". Фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д.

По словам Снежаны, лечебно-оздоровительные процедуры в комплексе дают положительную динамику в восстановлении после ранений и травм. А спокойная, позитивная атмосфера и работа с психологом помогают улучшить внутреннее состояние.

Анна и Юрий рассказывают о пережитом ужасе с улыбкой. Будущие мама и папа живы, беременность продолжается нормально. Женщина мечтает о возвращении ее отца из плена и всей страны к нормальной жизни после победы. А самая большая мечта Юрия – обнять новорожденного сына и праздновать победу Украины всей семьей.

Если вам или тем, кого вы знаете, необходима помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).