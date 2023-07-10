Фонд Рината Ахметова получил три награды премии IPRA Golden World Awards

Международная ассоциация паблик рилейшнз (IPRA) объявила победителей IPRA Golden World Awards – международной премии в области связей с общественностью. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова стал победителем в трех номинациях - всех, в которых вышел в финал премии:

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• Community engagement ("Привлечение общины");

• Country, region and city ("Страна, регион и город");

• NGO campaign ("Компания неправительственной организации").

Список победителей 2023 года опубликован на сайте Ассоциации по ссылке.

IPRA не в первый раз отмечает наградами проекты Фонда Рината Ахметова. В 2021 году образовательный сериал "Диджитал-физра", созданный Фондом, стал победителем сразу в двух номинациях - "Sport" и "NGO campaign".

IPRA Golden World Awards – премия, основанная в 1990 году Международной ассоциацией паблик рилейшнз (IPRA). Она оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и полученным результатам. Претендовать на соискание премии могут компании из разных стран мира в 37 номинациях. Они касаются сферы коммуникаций, искусства, здравоохранения, спорта, инициатив бизнеса, государственного сектора.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных людей, ставших жертвами или свидетелями войны россии против Украины. Архив Музея насчитывает более 75 тысяч таких историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.