Фонд Рината Ахметова передаст еще 20 тысяч продуктовых наборов для центров 'ЯМариуполь'

Для вынужденных переселенцев из Мариуполя Фонд Рината Ахметова передаст еще 20 тысяч продуктовых наборов. Уже в ближайшее время помощь начнет поступать в центры поддержки Ямариуполь, расположенные в 16 городах Украины.

В каждом из этих населенных пунктов живет от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые весной 2022 года бежали из Мариуполя. Едва ли не все из них собственными глазами видели, как россия разрушала родной город и превращала его в ад.

В составе наборов продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

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С начала 2023 года это уже вторая весомая отправка Фонда для мариупольцев.

В 2022 году Фонд передал для центров Ямариуполь в разных городах 40 тысяч гигиенических наборов и 16 тысяч продуктовых наборов. В мае 2023 Фонд отгрузил 20 тысяч продуктовых наборов. Также Фонд Рината Ахметова является партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда .