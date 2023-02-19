Фонд Рината Ахметова передал в Одессу партию обогревателей

Переселенцы в Одессе получили от Фонда Рината Ахметова партию обогревателей. На днях приборы были переданы временным приютам, где живут люди: общежитий и мест компактного проживания внутренне перемещенных лиц.

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По словам переселенцев, эта помощь поможет обеспечить им дополнительный комфорт на новом месте.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова планируется передать 1000 таких приборов.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке