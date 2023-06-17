Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы для Херсонской больницы

Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы в Херсонскую городскую клиническую больницу имени А. С. Лучанского. Там сейчас много людей, пострадавших от последствий подрыва Каховской ГЭС.

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Для жителей Херсонщины, пострадавших от последствий подрыва Каховской ГЭС, Фонд Рината Ахметова направил уже более 8 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.