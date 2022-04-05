Фонд Рината Ахметова передал еще 2000 продуктовых наборов для Киева
Киев продолжает получать гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова. 2000 продуктовых наборов были переданы для Центрального городского территориального центра соцобслуживания.
На этот раз помощь получили переселенцы с горячих точек Киевской области, пожилые люди и с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий. Таким образом, нужды этих людей, которые были на учете терцентра, закрыты сегодня.
В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в том числе сгущенка, мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.
Напомним, ранее жители Киева уже получили 20 тысяч продуктовых наборов от Фонда. Это были старики и с ограниченными возможностями. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.