Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев в Одессе партию обогревателей

Переселенцы в Одессе получили очередную партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова. На этот раз более 40 приборов были доставлены в места компактного проживания внутренне перемещенных лиц, где люди нашли временное убежище.

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Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передано около 1000 таких приборов.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.