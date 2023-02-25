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Фонд Рината Ахметова передал для переселенцев в Одессе партию обогревателей
Переселенцы в Одессе получили очередную партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова. На этот раз более 40 приборов были доставлены в места компактного проживания внутренне перемещенных лиц, где люди нашли временное убежище.
Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передано около 1000 таких приборов.
Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.