Фонд Рината Ахметова отправил в Трифоновку в Херсонской области 500 проднаборов

Фонд Рината Ахметова передал более 500 продуктовых наборов Трифоновке. Это село находится в Херсонской области. До 6 октября 2022 г. оно находилось во временной российской оккупации.

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В гуманитарном грузе прежде всего сытные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. А еще – таблетки для обеззараживания воды.

В регионе есть проблемы с водоснабжением. Вода, которой вынуждены пользоваться люди, не всегда безопасна для потребления. Благодаря этим таблеткам около 30 литров воды становятся пригодными для питья и приготовления пищи.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".