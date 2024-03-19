Фонд Рината Ахметова отправил в Киев помощь для переселенцев из Светлодарской громады

В гуманитарный хаб Светлодарской громады Луганской области, который работает в столице, направляется продовольственная помощь. Фонд Рината Ахметова отправил для вынужденных переселенцев из этой громады около тысячи продуктовых наборов.

В каждом из них – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая поддержка для людей, вынужденных эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.