Фонд Рината Ахметова отправил проднаборы для мариупольцев в Черкассах и Виннице

Переселенцам из временно оккупированного Мариуполя, которые сейчас проживают в Черкассах и Виннице, Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию гуманитарной помощи. Выдачи наборов с продуктами первой необходимости будут координироваться местными центрами поддержки "ЯМариуполь".

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До конца мая Фонд отправит в общей сложности 20 тысяч продуктовых наборов в представительства "ЯМариуполь" в 12 городах. Это Хмельницкий, Кропивницкий, Запорожье, Киев, Тернополь, Ужгород, Ровно, Днепр, Львов, Одесса, Черкассы и Черновцы.

В каждом наборе продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".