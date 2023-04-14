Фонд Рината Ахметова отправил почти 2 тысячи проднаборов в центр 'ЯМариуполь' в Киеве

Мариупольцам, которые сейчас живут в Киеве, Фонд Рината Ахметова направил почти 2 тысяч продуктовых наборов. Их получат люди, бежавшие из временно оккупированного города и обратившиеся за гуманитарной помощью в местный центр "ЯМариуполь".

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В наборах – самые необходимые продукты. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. Также в каждом наборе есть консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Сотрудничество с центрами поддержки "ЯМариуполь" продолжается. До конца мая Фонд Рината Ахметова отправит 20 тысяч продуктовых наборов мариупольцам, которые сейчас живут в 12 городах Украины.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".