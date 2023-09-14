Фонд Рината Ахметова отправил почти 2 тысячи проднаборов в Кропивницкий

Продовольственная помощь от Фонда Рината Ахметова привезена в город Кропивницкий. Речь идет о почти двух тысячах продуктовых наборов, доставленных в местный гуманитарный хаб Бахмута — там их получат переселенцы из Бахмута и Покровска.

В наборах – продукты, которые можно долго хранить. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Эту помощь ожидают, ведь люди продолжают жить в трудных условиях. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".