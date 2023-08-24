Фонд Рината Ахметова отправил более 1600 школьных наборов к 1 сентября для детей-переселенцев

Для детей-переселенцев, которые пойдут в первый класс не в своем родном городе, Фонд Рината Ахметова направил гуманитарную помощь: более 1600 наборов со всем необходимым для обучения.

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В наборах — то, что понадобится школьникам на уроках: от тетрадей и канцелярских мелочей до дневника и красок.

Родители вместе с первоклашками получают их в "Зеленом центре Метинвест" в Запорожье: там наборы предназначены для вынужденных переселенцев из разных городов и общин. Аналогичную помощь могут получить первоклассники-переселенцы в гуманитарных хабах "ЯМариуполь", которые расположены по всей Украине. Для семей, которых война заставила эвакуироваться из родного города, эти подарки являются весомой поддержкой. А для детей, идущих в первый класс, приятным сюрпризом к празднику 1 сентября.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.