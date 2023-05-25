Фонд Рината Ахметова отправил 6 тысяч продуктовых наборов в прифронтовые районы Донбасса

Гуманитарная помощь от Фонда Рината Ахметова направляется в прифронтовые районы Донецкой области. В этот раз на борту грузовиков 6 тысяч продуктовых наборов. Они предназначены для жителей Покровского, Бахмутского и Краматорского районов.

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В наборах — продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Часть продуктовых наборов содержит таблетки для очистки воды. В ряде населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии боевых действий, питьевая вода ненадлежащего качества, и эти таблетки обеззараживают ее.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 243 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".