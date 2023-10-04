Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи проднаборов в Белозерское в Донецкой области

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова снова отправились в Донецкую область. На борту грузовика – 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости, предназначенных для жителей Белозерского.

В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло и паштет.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 285 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU