Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи проднаборов для переселенцев из Попаснянской общины в Харькове

Фонд Рината Ахметова отправил 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости в Харьков. Они предназначены для переселенцев из Попаснянской общины Луганской области.

Выдачи будут проходить в гуманитарном хабе Попаснянской военно-гражданской администрации в Харькове.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. И это значительная помощь для людей, которые адаптируются к жизни после вынужденной эвакуации. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".