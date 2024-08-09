Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате обстрела Селидового

Войска РФ вызвали очередную трагедию в Донецкой области - вечером в четверг, 8 августа, сбросили планерную бомбу на город Селидово. Повреждены жилые многоэтажки, админздания и предприятия. К сожалению, в результате удара погибли два человека, по меньшей мере 11 человек получили ранения, среди них пятилетний ребенок.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Фонд оказывает помощь людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.