Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим в результате обстрела Селидового
Войска РФ вызвали очередную трагедию в Донецкой области - вечером в четверг, 8 августа, сбросили планерную бомбу на город Селидово. Повреждены жилые многоэтажки, админздания и предприятия. К сожалению, в результате удара погибли два человека, по меньшей мере 11 человек получили ранения, среди них пятилетний ребенок.
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:
– лечение;
– реабилитацию;
– психологическую помощь.
Фонд оказывает помощь людям со всей страны, которые получили ранения и травмы в результате российских обстрелов.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).
С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.