Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим от удара по Одессе

Враг совершил очередное циничное преступление: в ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный ракетный удар по историческому центру Одессы. Погиб по меньшей мере один человек, десятки горожан ранены. Разрушения подверглись жилым и историческим домам.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате этой атаки. А именно:

лечение;

реабилитация;

психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).