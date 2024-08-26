Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим от российских обстрелов 26 августа

Каждая вражеская атака – целенаправленный террор мирных людей. Случайной жертвой военных преступлений России может стать кто угодно и где угодно в Украине. В частности, сегодня, 26 августа, под атакой оказались Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Одесса, Винница, Тернополь, Луцк, Полтава, Стрый и многие другие населенные пункты.

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Напомним, что пострадавшим от вражеских обстрелов Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь в:

– лечении;

– реабилитации;

– психологической помощи.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцам.