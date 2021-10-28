Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали 11 аппаратов ИВЛ в больницы Запорожья

Фонд Рината Ахметова и комбинат "Запорожсталь" Группы Метинвест передал городу 11 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Ранее по запросу медиков медучреждения Запорожья получили защитные костюмы, тест-системы и аппараты ИВЛ.

Также "Запорожсталь" бесплатно снабжает больницы Украины медицинским кислородом. С апреля 2021 года комбинат направил на эти цели более 1900 тонн жидкого кислорода.

"Мы в постоянном контакте с медиками, поэтому понимаем потребности медучреждений и оказываем максимальную помощь отважным врачам. Очень надеюсь, что нашим талантливым и отважным врачам удастся спасти больше жизней. И мы сможем преодолеть COVID-19 вместе. Сделать свой вклад в победу над пандемией может не только крупный бизнес, но и каждый из нас – достаточно вакцинироваться и придерживаться рекомендаций врачей", – написал на своей странице Facebook руководитель комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Видео дня

Как сообщалось ранее, Метинвест будет поставлять кислород для борьбы с COVID-19 ещt в две области. Кислород бесплатно будет направлен в Черниговскую и Херсонскую области. Ранее Метинвест сообщил, что поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.

Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.

Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича. Также ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.

Всего с января по октябрь 2021 года в эти города было передано 653,2 тонн жидкого и 166,5 тысяч кубометров газообразного кислорода.

Кроме того, с начала пандемии Метинвест инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.