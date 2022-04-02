Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали общинам 8 тонн продуктов и лекарства
Фонд Рината Ахметова и Группа ДТЭК передали общинам Днепропетровской и Запорожской области около 8 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и лекарства.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Приазовская и Приморская община Запорожской области сегодня получили важные продукты питания, которые вскоре начнут распределяться среди местных жителей", - говорится в нем.
На нужды жителей Запорожской области было передано 5,7 тонн продуктов питания и лекарства, среди которых 70 наименований медицинских препаратов - таких как обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, успокаивающие, сердечные, противовирусные препараты, растворы для инъекций и т.д.
Также 2 тонны гуманитарной помощи получили жители Зеленодольской ОТГ Днепропетровской области.
Среди грузов – продукты, детское питание, средства гигиены, бытовая химия, топливо и лекарства, которых очень не хватило людям.
Напомним, что с начала войны Фонд Рината Ахметова передал украинцам более 540 тыс. единиц медикаментов и более 50 тыс. продуктовых наборов, что поможет спасти около 720 тыс. человек.