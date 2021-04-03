Фонд Порошенко подарил больницам Одесчины кислородные концентраторы

Фонд лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко передал в больницы Одесчины кислородные концентраторы.

Большинство аппаратов будут направлены для больниц, которые лечат людей с постковидним синдромом и выраженной кислородной недостаточностью, сообщает официальный сайт политсилы.

"Надеемся на благотворительные организации. Концентратор нужен для лечения людей с постковидным синдромом, кардиологическим больным и пациентам с хроническими заболеваниями легких. Он эффективно повышает показатели кислородного насыщения крови и спасет не одну жизнь", – отметила врач приемного диагностического отделения Вилковской городской больницы Людмила Каламурза.

Фонд Петра Порошенко передал в больницы Одесчины кислородные концентраторы Европейская солидарность

Еще одна партия была доставлена ​​в Татарбунарский медицинский центр, где фиксируют существенный рост больных коронавирусом.

"Будем использовать его на амбулаторном этапе для тех пациентов, которые из-за большой загруженности стационара, не смогли попасть на лечение. Они нуждаются в кислородной терапии. Раньше у нас такого аппарата не было, это первый, который будет в учреждении", – отметила в.о. гендиректора Татарбунарского медицинского центра Светлана Стогний.

Фонд Петра Порошенко передал в больницы Одесчины кислородные концентраторы Европейская солидарность

В Сарате, куда тоже привезли концентратор, врачи говорят о коронавирусе не только как о сухой статистике. О том, какие последствия может нести эта болезнь, знают не понаслышке.

"Иногда, по причине отсутствия кислородного концентратора, жизнь человека обрывается. Я как раз тот человек, который прошел через это. У меня невестка умерла от ковида. Спасибо фонду за кислородный концентратор, потому что он очень нужен. Дай Бог, он спасет не одну жизни", – отметила и.о. председателя врачебной консультативной комиссии Саратской больницы Оксана Долженко.

Фонд Петра Порошенко передал в больницы Одесчины кислородные концентраторы Европейская солидарность

"Я обратился в Фонд Порошенко с такой просьбой, чтобы они по мере возможностей помогли этому небольшому райцентру. Помогают прежде всего центру, а в провинции все гораздо сложнее. Слава Богу, сегодня радостно, потому что многие люди получат то, что им необходимо", – отметил депутат Саратской поселкового совета от "ЕС", настоятель Свято-Покровского храма ПЦУ Владислав Шимана.

Помощь от Фонда Порошенко получают медицинские учреждения по всей стране. Врачи или общественные деятели могут оставить на сайте фонда запрос. Благотворители его рассматривают, собирают деньги и привозят аппарат.

"Первые заявки были от четырех больниц. Это три сегодняшние и одна на севере Одесской области. Дальше по мере поступления заявок мы будем стараться помогать и собирать деньги. Их дают простые люди, а также это личные средства Петра Порошенко, которые он выделяет на благотворительную помощь", – отметил председатель фракции "Европейской Солидарности" в Одесском облсовете Михаил Шмушкович.

Фонд Петра Порошенко передал в больницы Одесчины кислородные концентраторы Европейская солидарность

Фонд Порошенко совместно с волонтерами из первых дней пандемии обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 000 штук. А также 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Фонд Петра Порошенко передал в больницы Одесчины кислородные концентраторы Европейская солидарность

Сейчас в приоритете Фонда и волонтеров – закупка кислородных концентраторов для больниц по всей стране. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии в Фонде Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд Петра Порошенко передал в Ивано-Франковскую область очередную партию кислородных концентраторов. На этот раз аппараты получат сельские и поселковые амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.