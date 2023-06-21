'Фонд Мир и Ко' отправил новую партию помощи для военных

Nova Poshta Humanitarian в городе Хуст помогла некоммерческой волонтерской организации "Фонд Мир и Ко" бесплатно отправить военным полезные вещи. К защитникам поехали квадрокоптеры, бинокли, медицинские средства и другие вещи, которые всегда нужны защитникам Украины.

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Об этом волонтеры фонда рассказали на своей странице в Facebook.

"В городе Хуст отправили нашим боевым друзьям посылку. Такие вещи, как квадрокоптер, бинокль, сетки, карематы, спальники и медицина всегда нужны. Поэтому не задумываясь было отправлено (военным)", – написали в волонтерской организации.

Это уже не в первый раз, когда Nova Poshta Humanitarian пришла фонду на помощь. Недавно организация также помогла фонду отправить военным маскировочные сетки.

"Маскировочная сетка – это то, что нужно ребятам. Это их жизнь. На днях была отправлена бесплатно благодаря "Фонд Мир и Ко" и Nova Poshta Humanitarian", – рассказали волонтеры фонда.

Некоммерческая волонтерская организация "Фонд Мир и Ко" благодарна всем неравнодушным и призывает присоединиться к помощи по реквизитам организации.

Присоединяйтесь к помощи:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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