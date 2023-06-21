"Фонд Мир и Ко" отправил новую партию помощи для военных
Nova Poshta Humanitarian в городе Хуст помогла некоммерческой волонтерской организации "Фонд Мир и Ко" бесплатно отправить военным полезные вещи. К защитникам поехали квадрокоптеры, бинокли, медицинские средства и другие вещи, которые всегда нужны защитникам Украины.
Об этом волонтеры фонда рассказали на своей странице в Facebook.
"В городе Хуст отправили нашим боевым друзьям посылку. Такие вещи, как квадрокоптер, бинокль, сетки, карематы, спальники и медицина всегда нужны. Поэтому не задумываясь было отправлено (военным)", – написали в волонтерской организации.
Это уже не в первый раз, когда Nova Poshta Humanitarian пришла фонду на помощь. Недавно организация также помогла фонду отправить военным маскировочные сетки.
"Маскировочная сетка – это то, что нужно ребятам. Это их жизнь. На днях была отправлена бесплатно благодаря "Фонд Мир и Ко" и Nova Poshta Humanitarian", – рассказали волонтеры фонда.
Некоммерческая волонтерская организация "Фонд Мир и Ко" благодарна всем неравнодушным и призывает присоединиться к помощи по реквизитам организации.
Присоединяйтесь к помощи:
Карта Приват Банка
Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)
5169 3305 2419 5689
PayPal: [email protected]
Донаты из Швеции: swish на 0768300801
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