Фонд 'Мир и Ко' обеспечил государственный институт авиации компьютерным оборудованием

Государственный научно-исследовательский институт авиации получил компьютерное оборудование, а также два кофемашины, приобретенных благодаря волонтерам и благотворителям.

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О помощи госструктуре рассказали в некоммерческой волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".

"Добрый вечер, мы из Украины! Друзья, важный пост, важный отчет. Все эти годы мы пытаемся закрывать дыры в обеспечении компьютерным оборудованием сил обороны", – написали на официальной странице общественной организации.

В Фонде "Мир и Ко" выразили уверенность, что все это возможно только благодаря помощи сообщества неравнодушных людей в Украине и за рубежом, которые передают волонтерам технику, оборудование и доначат деньги. В Фонде отметили, что это друзья Украины, "понимающие, какие ценности мы сейчас отстаиваем ценой своей крови".

"На этот раз мы смогли обеспечить компьютерным оборудованием целый Государственный научно-исследовательский институт авиации! Вдобавок еще передали две кофе-машины, какая это работа без кофе?" – отметили волонтеры.

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко", входящая в перечень проверенных структур, была основана в августе 2014 года. В ноябре того же года деятельность фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".

Организаторы благодарны всем, кто помогает приближать победу и призывают присоединиться к помощи по реквизитам компании :

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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