Фонд "Мир и Ко" обеспечил государственный институт авиации компьютерным оборудованием
Государственный научно-исследовательский институт авиации получил компьютерное оборудование, а также два кофемашины, приобретенных благодаря волонтерам и благотворителям.
О помощи госструктуре рассказали в некоммерческой волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".
"Добрый вечер, мы из Украины! Друзья, важный пост, важный отчет. Все эти годы мы пытаемся закрывать дыры в обеспечении компьютерным оборудованием сил обороны", – написали на официальной странице общественной организации.
В Фонде "Мир и Ко" выразили уверенность, что все это возможно только благодаря помощи сообщества неравнодушных людей в Украине и за рубежом, которые передают волонтерам технику, оборудование и доначат деньги. В Фонде отметили, что это друзья Украины, "понимающие, какие ценности мы сейчас отстаиваем ценой своей крови".
"На этот раз мы смогли обеспечить компьютерным оборудованием целый Государственный научно-исследовательский институт авиации! Вдобавок еще передали две кофе-машины, какая это работа без кофе?" – отметили волонтеры.
Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко", входящая в перечень проверенных структур, была основана в августе 2014 года. В ноябре того же года деятельность фонда была отмечена грантом Международного фонда Джорджа Сороса "Возрождение".
Организаторы благодарны всем, кто помогает приближать победу и призывают присоединиться к помощи по реквизитам компании :
Карта Приват Банка
Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)
5169 3305 2419 5689
PayPal: [email protected]
Донаты из Швеции: swish на 0768300801
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