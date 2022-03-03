Фонд Ахметова закупил медикаменты для больниц Киева

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В больницы Киева отправились более 100 тыс. единиц жизненно необходимых медикаментов от Фонда Рината Ахметова. Список самого необходимого составил Минздрав.

Это антибиотики, антисептики, средства для обработки ран, препараты для астматиков и т.д.: 2 авто грузоподъемностью 20 и 10 тонн, 48 массивных паллет.

Кроме того, в ближайшее время помощь получат больницы Днепра и Запорожья.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.