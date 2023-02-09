Фонд Ахметова за год передал более полумиллиона проднаборов в 22 области Украины

Прошел почти год, как жизнь каждого украинца изменилась навсегда. Из-за российского полномасштабного вторжения сотни тысяч человек оказались на грани гуманитарной катастрофы. За это время Фонд передал жителям Украины более полумиллиона наборов с продуктами первой необходимости.

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С первых дней войны Фонд Рината Ахметова сосредоточил и направил все усилия на помощь нуждающимся, системно обеспечивая их продовольственной поддержкой. Эту заботу и помощь ощутили на себе жители 22 областей Украины. От города-крепости Бахмута до гостеприимного Львова, приютившего большое количество переселенцев. От изуродованных Гостомеля, Бучи и Чернигова до деоккупированных Изюма, Лимана и Херсона.

Каждый день волонтеры Фонда Рината Ахметова формируют тысячи продуктовых наборов. Со своей стороны бригады мобильной выдачи Фонда, часто, несмотря на обстрелы и опасность, доставляют их в самые горячие точки нашей страны.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.