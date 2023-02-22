Фонд Ахметова провел урок по безопасности на дороге для детей-переселенцев из Мариуполя

Фонд Рината Ахметова провел открытый урок для детей-переселенцев из Мариуполя по безопасности движения пешеходов, в частности, в темное время суток. В конце мероприятия каждый из участников получил от Фонда световозвращающий браслет, который поможет водителям заранее увидеть детей на дороге.

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Местом проведения урока стал столичный центр "Я — Мариуполь", который посетили около полусотни детей в возрасте от 8 до 14 лет. Ребят, кроме познавательной части, ожидало большое количество активностей: тематических загадок, движок и других интересных занятий.

Настоящим сюрпризом для юных участников мероприятия стал визит в образах известных киноперсонажей. Они в игровой форме рассказывали детям об особенностях поведения вблизи проезжей части, опасных дорожных ситуациях, а также о том, как влияет на безопасность пешеходов использование световозвращающих элементов.

"Малышам было очень интересно! На самом деле это очень полезно и познавательно. Я, со своей стороны, имела возможность лишний раз все эти правила повторить. Спасибо вам!" – поделилась 14-летняя Варвара.

По программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.