Фонд Ахметова поможет с лечением и реабилитацией пострадавших от удара РФ по дому в Днепре

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате попадания ракеты в многоэтажку в городе Днепр. Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, психологической помощи, а также гуманитарной – в виде наборов с самыми необходимыми продуктами питания.

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Фонд уже вышел на связь с некоторыми из раненых и готов оказать помощь всем нуждающимся пострадавшим независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Напомним, что днем 14 января россия совершила очередное циничное нападение на мирных жителей Украины, попав ракетой в девятиэтажное здание в Днепре. В результате удара были уничтожены две секции дома, в котором находились люди.

Поисково-спасательные работы были завершены 17 января. Подтверждена гибель 45 человек, шестеро из них – дети. Еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Ранения получили 79 человек, в том числе 16 детей.

Это трагедия всей Украины, которую Фонд Рината Ахметова переживает вместе с днепрянами.