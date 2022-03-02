Фонд Ахметова передаст гемоконтейнеры на станции переливания крови

Фонд Рината Ахметова закупил 63 тысячи гемоконтейнеров для Министерства здравоохранения Украины и в ближайшие дни передаст их министерству.

Это жизненно важное оборудование, хранящее донорскую кровь и фильтрующее ее, чтобы очистить от возбудителей заболеваний.

Контейнеры, закупленные Фондом, будут доставлены в больницы и станции переливания крови. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.