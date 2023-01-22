Фонд Ахметова передал в центр 'Я – Мариуполь' в Тернополе почти 2 тысячи гуманитарных наборов

Фонд Рината Ахметова поддержал мариупольцев в Тернополе, снабдив переселенцев гигиеническими и продуктовыми наборами. Передача помощи проходила в местном центре Я – Мариуполь, где люди имели возможность их системно получать.

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В общей сложности мариупольцы, обратившиеся к хабу, получили почти 2 тысячи гуманитарных наборов от Фонда. По словам людей, эта поддержка очень помогла им на первых этапах жизни на новом месте.

В состав продовольственных пакетов вошли продукты первой необходимости с длительным сроком хранения. Гигиенические наборы содержали базовые и необходимые вещи: от зубных щеток до стирального порошка, гелей и мыла.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке akhmetovfoundation.org/s/7aa3b2