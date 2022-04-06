Фонд Ахметова передал новую партию проднаборов пострадавшей от действий оккупантов Черниговщине

Чернигов получил еще одну партию гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова. Жителям города и области было отправлено 2496 продуктовых наборов.

Помощь поступит старикам и с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

В настоящее время Черниговщине, страдающей гуманитарной катастрофой, Фонд Рината Ахметова передал 6 496 наборов с продуктами питания.

В общей сложности продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.