Фонд Ахметова передал на Днепропетровщину 6 тысяч проднаборов

Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям, оказавшимся в беде. Недавно бригады мобильной выдачи Фонда передали для жителей Никопольского района на Днепропетровщине партию гуманитарной помощи.

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Три большие фуры доставили в Покровскую общину 6 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Продовольственные наборы в первую очередь будут распределены среди местных пожилых людей, которые сегодня нуждаются в особом внимании и поддержке.

В каждом из гуманитарных пакетов содержится питательная и сытная пища с длительным сроком хранения.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Днепропетровской области почти 60 тысяч продуктовых наборов.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Подробнее – по ссылке.