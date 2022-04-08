Фонд Ахметова передал еще 1,5 тысячи проднаборов для жителей Киевщины

С первых дней полномасштабной войны в Украине Фонд Рината Ахметова оказывает гуманитарную помощь людям, проживающим в самых горячих точках нашей страны. Сегодня Фонд передал 1,5 тысячи продуктовых наборов для жителей сел Лукьяновка, Рудницкое и Победа, входящих в состав Барышевской территориальной громады Броварского района Киевской области.

В целом, наборы выживания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 5 тысяч жителей области. В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенка, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 000 украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.