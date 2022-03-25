Фонд Ахметова передал больницам еще 65 тыс. медикаментов

С начала войны более полумиллиона единиц медикаментов Фонд Рината Ахметова уже передал для Министерства здравоохранения Украины. В частности, сегодня Минздрав получает более 65 000 единиц медсредств и препаратов для передачи больницам Донецкой области и Киева.

В состав гуманитарной помощи входит жизненно необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства. Их список был определен в координации с Минздравом.

Медицинская помощь Фонда предназначена для государственных больниц разных областей Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.